La Ocean Viking soccorre un’imbarcazione: salvati in 47, porto di sbarco a 1.300 kmA bordo erano presenti anche 9 minori: necessari oltre tre giorni di navigazione
La notte scorsa la nave Ocean Viking ha soccorso un'imbarcazione in gomma nelle acque internazionali davanti alla Libia.
«Abbiamo salvato 47 persone tra cui 9 minori non accompagnati», scrive Sos Mediterranee su X. «Molti di loro fuggono dalla guerra in Sudan».
Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco: «1.300 km lontano dall'area del salvataggio e 3 giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo», il commento.
