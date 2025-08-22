Un filmato diffuso sui social mostra un uomo con le fattezze di Almasri che aggredisce una persona per strada, la getta a terra e la uccide a mani nude. Secondo i media arabi, il video ritrarrebbe proprio il generale libico. Nel video, postato su X anche dalla ong Rifugiati in Libia, si vede l’aggressione, dall’inizio alla fine. Anche se c’è chi, tra gli utenti, pensa che si possa trattare di immagini create con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

«Sta circolando un nuovo video che mostra Osama Njeem, popolarmente noto come Almasri - commenta Rifugiati in Libia a corredo delle immagini -, mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell'episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?».

Dure le parole della segretaria dem, Elly Schlein. «Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere». Scettico anche il leader del M5s Giuseppe Conte che sui social ha condannato apertamente il filmato, che mostrerebbe il generale libico: «Sì proprio lui, lo stupratore e assassino ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, rispedito in Libia con tutti gli onori dal governo Meloni su un aereo di Stato con bandiera italiana. Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta?».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata