Brutto incidente nello Stato di New York, dove un pullman di turisti si è ribaltato. Sul bus, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagar.

Le cinque vittime sono tutti adulti, afferma la polizia. In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti. Sul bus viaggiavano 54 persone, molte delle quali non indossavano la cintura di sicurezza.

«Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita» e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto.

(Unione online)

