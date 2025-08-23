«Non cederemo la nostra terra agli occupanti»: lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev.

«Questa bandiera è l'obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. E loro custodiscono questa bandiera al sicuro, perché sanno: non cederemo la nostra terra all'occupante», ha detto il presidente.

«Ringrazio tutti coloro che contribuiscono con la loro forza personale alla forza della nazione ucraina. E ricorderemo sempre i nostri eroi di epoche diverse, che hanno combattuto la libertà con la nostra bandiera in mano».

Oggi a Kiev è atteso anche l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg: per partecipare a diverse cerimonie dedicate al trentaquattresimo anniversario dell'Indipendenza ma anche per discutere «dell'intensa attività diplomatica di questa settimana con i leader».

