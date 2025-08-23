I carri armati israeliani sono entrati nel sobborgo di Sabra, a Gaza City. Lo riferiscono i media di Tel Aviv, citando fonti nella Striscia.

Gli attacchi israeliani odierni hanno provocato almeno 34 morti tra la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore sarebbero stati uccisi complessivamente 71 civili, tra cui diversi bambini e otto persone che si trovavano in fila per ricevere aiuti alimentari, come riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera.

Intanto arriva un appello da Papa Leone: «Tutti i popoli, anche i più piccoli e i più deboli, devono essere rispettati dai potenti nella loro identità e nei loro diritti, e nessuno può costringerli a un esilio forzato». Il Pontefice ha pronunciato queste parole ricevendo l’associazione "Chagos Refugees Group".

