Ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, «sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi».

Lo rende noto l'Azienda dei Colli di Napoli. «Tale attesa», viene aggiunto in una nota, «non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso».

Ieri la madre del piccolo era stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi e le è stata comunicata la disponibilità del nuovo cuore. L'avvocato di famiglia Francesco Petruzzi ha fatto sapere che il cuore è compatibile.

Nel precedente trapianto non andato a buon fine, il cuore fu trasportato a bordo di un contenitore di vecchio tipo, malgrado l'ospedale Monaldi disponga dei box tecnologici che controllano la temperatura: è questo perché, sembra, il personale non era adeguatamente formato per l'uso dello strumento più moderno. Si è così optato per utilizzare il contenitore più vecchio, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, che è però considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli.

