Evasione fiscale da 20 milioni: Stefano Bandecchi rinviato a giudizioIl sindaco di Terni indagato come amministratore di fatto di Unicusano: «Nessuna sorpresa, me lo aspettavo»
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale.
A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022.
Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico.
«Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza», il commento di Bandecchi dopo aver appreso del rinvio a giudizio.
(Unioneonline)