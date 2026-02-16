Ancora allarme per il forte vento in Sardegna. Secondo le previsioni de IlMeteo.it nell’Isola, così come sulle altre aree del basso Tirreno, si attendono raffiche impetuose comprese tra i 100 e i 120 km/h, con mari che diventeranno rapidamente agitati o molto agitati lungo tutte le coste esposte.

Nella giornata di martedì, oltre al forte maestrale, saranno possibili nuovi rovesci.

