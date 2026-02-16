allerta vento
Meteo, maestrale fino a 120 km orari su Sardegna e Basso TirrenoForti raffiche di vento e mari molto agitati su tutte le coste esposte
Ancora allarme per il forte vento in Sardegna. Secondo le previsioni de IlMeteo.it nell’Isola, così come sulle altre aree del basso Tirreno, si attendono raffiche impetuose comprese tra i 100 e i 120 km/h, con mari che diventeranno rapidamente agitati o molto agitati lungo tutte le coste esposte.
Nella giornata di martedì, oltre al forte maestrale, saranno possibili nuovi rovesci.
