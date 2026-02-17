La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'Appello bis che ha condannato all'ergastolo Davide Fontana: si riapre così per la terza volta in secondo grado il processo a carico del bancario 45enne che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende, nell'abitazione di Rescaldina dove la donna viveva.

La Cassazione ha giudicato non sufficienti le motivazioni del secondo grado su un punto preciso: l'aggravante della premeditazione. Lo riporta La Prealpina.

La suprema Corte aveva già riaperto il processo rinviando il procedimento per un Appello bis. Anche questo conclusosi con una condanna all'ergastolo per Fontana. Ieri il nuovo rinvio e quindi terzo processo davanti alla Corte d'Appello milanese.

Fontana, reo confesso, ha assassinato la vicina di casa (vivevano nella stessa corte) quando ha scoperto che stava per trasferirsi a Verona per stare vicino al figlio di soli sei anni che vive con il padre in Veneto.

Lo ha fatto prendendola a martellate, poi uccidendola con un fendente alla gola e facendo il corpo a pezzi. Dopo aver cercato di bruciare i resti li ha abbandonati nel bresciano.

