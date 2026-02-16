Gli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano.

Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile.

