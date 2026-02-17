Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro.

I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo.

Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.

Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime.

La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea.

Dalle prime ipotesi le fiamme potrebbe essere state innescate da un corto circuito.

- IN AGGIORNAMENTO -

