Allarme nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro SannazzaroAlcune persone intossicate per il fumo. Vigili del fuoco sul posto
Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro.
I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo.
Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.
Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime.
La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea.
Dalle prime ipotesi le fiamme potrebbe essere state innescate da un corto circuito.
- IN AGGIORNAMENTO -
