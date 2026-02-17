Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata d’urgenza dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato.

Secondo quanto riferisce il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, ci sarebbe l’ipotesi di un nuovo cuore disponibile, ma non si sa se sia compatibile. A confermarlo anche fonti della struttura ospedaliera.

Nel pomeriggio era stato emesso il bollettino medico che non faceva riferimento a particolari novità: «Le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto il 23 dicembre scorso non presentano variazioni significative rispetto a quanto comunicato in precedenza. Le condizioni cliniche restano pertanto stabili, in un quadro di grave criticità, e il bambino continua ad essere ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione».

© Riproduzione riservata