«Ha tentato di rapire un bambino». Questa la segnalazione arrivata ieri intorno alle 19,30 alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Caivano. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dell’Arma raggiunge il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – un quarantacinquenne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro.

È visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole.

«Questo non è tuo figlio, dammelo», dice l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni. La donna inizialmente non realizza, il piccolo corre avanti e indietro davanti al market. L’uomo si avvicina al bambino e tenta di prenderlo in braccio. Interviene anche l’amica della donna che si frappone. Lui non si arrende e prova ad afferrare il piccolo.

«Mamma», urla spaventato il bambino. A quel punto la donna mette il proprio figlio dietro di sé e entra nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo le segue e anche all’interno prova ad afferrare il bambino. Interviene una cassiera che fa da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda.

L’uomo indietreggia, scappa e si allontana.

Intanto, davanti al supermercato, arriva il papà del bimbo. È fuori con l’auto e la donna ci si fionda dentro con suo figlio. È talmente scossa che non dirà una parola e non racconta cosa è appena accaduto. La famiglia arriva a casa e poco dopo bussano alla porta: sono i carabinieri che hanno appena ricostruito i fatti e che hanno visto tutto grazie alle immagini delle telecamere. La donna scoppia a piangere e racconta quegli attimi di paura.

I militari trovano il quarantacinquenne che bazzica ancora nei pressi del market e lo arrestano. L’uomo è stato trasferito in carcere: deve rispondere di tentato sequestro di persona.

