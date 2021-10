Rischia l’ergastolo Gabriel Falloni, il 36enne di Sorso che ha confessato di aver ucciso una 32enne ad Aosta. L’uomo era stato arrestato pochi giorni dopo il delitto, avvenuto il 17 aprile e si trova in carcere.

Omicidio volontario aggravato e rapina sono le accuse che lo porteranno tra pochi giorni davanti alla Corte d’assise.

I sospetti degli inquirenti si erano concentrati subito sul sardo. Le telecamere lo avevano ripreso mentre usciva da un appartamento che la vittima, Elena Raluca Serban, aveva affittato portando con sé un borsone che, al suo arrivo, non aveva.

La giovane era stata ritrovata senza vita in bagno, sgozzata. In casa non c’erano più vestiti, lenzuola, i telefonini. Falloni, messo alle strette, aveva confessato ammettendo anche di aver portato via migliaia di euro contenuti in una busta. La versione dell’omicidio da lui fornita prende le mosse da una frase detta dalla prostituta, una battuta a sfondo sessuale, e il 36enne le avrebbe messo le mani al collo, lasciando poi la presa. La ragazza, presa dallo spavento, avrebbe afferrato un coltello che nella colluttazione è finito tra le mani del sardo.

