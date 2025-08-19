Travolto in bici sulle strisce pedonali: muore 15enneIl giovanissimo è stato centrato in pieno da un’auto, inutili i soccorsi
Un ragazzo di 15 anni che in sella alla bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale, a Loreggia (Padova), è stato investito e ucciso da un'automobile. Il dramma nel pomeriggio.
Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente dalla tangenziale, è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada.
L'impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.
(Unioneonline/v.l.)