Circolazione sospesa questa mattina sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale.

La dinamica - avvisa RfI - è in corso di accertamento.

Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza.

Due le persone rimaste leggermente ferite.

