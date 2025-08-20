Trento, scontro fra treno regionale e convoglio merci: 2 feriti, circolazione sospesa al BrenneroAlcuni carri si sarebbero staccati dal treno merci andando a sbattere contro un regionale fermo al semaforo
Circolazione sospesa questa mattina sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale.
La dinamica - avvisa RfI - è in corso di accertamento.
Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza.
Due le persone rimaste leggermente ferite.
(Unioneonline/v.l.)