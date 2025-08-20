Tragedia ieri pomeriggio nel Leccese, dove un meccanico di 65 anni, Sergio Cesarano, dipendente di una ditta specializzata in assistenza tecnica e meccanica a mezzi pesanti, è morto dopo essere stato gravemente ferito alla testa mentre stava cambiando la ruota a un tir in panne sulla provinciale che collega Miggiano a Taurisano.

A quanto si apprende, uno dei cric utilizzati ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito l'operaio provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda.

Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase in gravi condizioni, ma a nulla sono valse le cure dei medici.

Sul posto gli agenti del commissariato di Taurisano e gli ispettori dello Spesal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo.

(Unioneonline/v.l.)

