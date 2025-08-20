È stato trovato morto Matteo Ciurca, 40 anni, l'uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l'auto su cui si trovava. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere e sono in corso le operazioni di recupero.

Due le auto finite nel torrente: mentre in una i due occupanti si sono salvati prima mettendosi sul tetto delle auto, poi grazie all'intervento dei vigili del fuoco, Ciurca risultava disperso.

Le macchine si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce. Il corso d'acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. «C'è stata una bomba d'acqua», racconta il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi.

La protezione civile prevede per oggi allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it., spiega che le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte del Paese. Tra qualche giorno le massime vedranno ben 10 gradi in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40 gradi si passerà a 25 durante le ore centrali del giorno.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata