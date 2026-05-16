È morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate, l'uomo di 76 anni, investito questo pomeriggio a Milano mentre con la moglie attraversava la strada. È successo in viale Pirelli, nella zona Nord della città. La donna è invece stata portata in gravissime condizioni al Niguarda dove è stata portata in sala operatoria.

I coniugi, secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sono stati investiti da un’auto guidata da un uomo italiano del 1966.

Le condizioni della coppia sono apparse subito molto gravi. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni.

(Unioneonline)

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