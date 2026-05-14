«È svilente immaginare che l'aspetto economico legato al risarcimento costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia Poggi. Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione e nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema». Così il legale dei genitori di Chiara Poggi, Gianluigi Tizzoni, secondo cui i familiari della giovane uccisa a Garlasco nell’agosto 2007 sono disposti «a restituire la somma» ricevuta come ristoro per la perdita della loro figlia, qualora intervenga una sentenza che possa cambiare il quadro e le responsabilità.

Come è noto, per l’omicidio è stato condannato il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, ma la Procura di Pavia ha riaperto il caso, sospettando la responsabilità di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

(Unioneonline)

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