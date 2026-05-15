Tragedia sul lavoro questa mattina nella zona artigianale di Vezzano, frazione del Comune di Silandro, in Val Venosta. A perdere la vita è stato un operaio bosniaco di 51 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di un muletto all’interno della zona produttiva dell’azienda Marx Srl quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo di movimento terra condotto da un collega. In seguito all’impatto, il muletto si è ribaltato e il 51enne è rimasto schiacciato, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Silandro e Vezzano, i sanitari della Croce Bianca e i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

(Unioneonline)

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