Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30. La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l'avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina e alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.

(Unioneonline)

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