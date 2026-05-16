Bimba di due anni muore investita da un’auto in retromarciaLa tragedia venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Aperta un’inchiesta
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Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino.
Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30. La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l'avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina e alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
(Unioneonline)