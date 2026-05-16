Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa di una motovedetta della Guardia di Finanza che ha condotto in porto 55 migranti salvati in mare. Il decesso è avvenuto durante il trasferimento d’urgenza verso il Poliambulatorio.

Secondo quanto riferito, alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 delle Fiamme Gialle sul molo Favarolo dell’isola sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia.

(Unioneonline)

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