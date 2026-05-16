Tre fermi di indiziato di delitto e altri due indagati a Prato per una sofisticata contraffazione di monete da 2 euro, coniate con componenti fabbricati in Cina e sdoganate clandestinamente anche in altri Paesi europei.

Sono 20.000 le monete false sequestrate nella città toscana dal novembre 2025 a oggi, trovate – questo lo stratagemma per “trasformarle” in soldi veri – dentro le cassette degli apparecchi cambia-monete delle sale slot e videolottery.

Gli indagati sono tutti cinesi e per tre di loro, gravemente indiziati di delitto, la procura ha emesso il fermo per pericolo di fuga.

Le verifiche della Zecca di Stato hanno messo in evidenza che si tratta di una «innovativa e insidiosissima classe di contraffazione - spiega la procura - evidentemente concepita per l'inserimento nei cambia-monete per ottenere banconote vere».

I falsari si avvalevano di "ring” e “inner” (gli anelli e piattelli dorati centrali della moneta da 2 euro che bimetallica) fabbricati in Cina, importati per almeno una tonnellata, e riuscivano a ottenere tutte «le caratteristiche di sicurezza delle monete genuine (peso, dimensioni e magnetismo perfettamente baricentrico)» in modo da inquinare con efficacia il mercato monetario.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri che ha eseguito i fermi per il capo della banda 47enne, e due complici di 37 e 51 anni.

Due zecche clandestine sono state scoperte in campagna a Quarrata (Pistoia) e in via Paoli a Prato. I falsari erano riusciti a coniare le “facce” delle monete italiane (compresa quella che celebra la fondazione dell'Aeronautica Militare), francesi (la commemorazione della Coppa del Mondo di Rugby), tedesche (fra cui il 30esimo anniversario della bandiera della Ue), ma anche quelle di Slovenia, Grecia, Belgio e Lussemburgo.

(Unioneonline)

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