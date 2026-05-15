«Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa». Lo ha detto l'ex fidanzata di Andrea Sempio, raggiunta al telefono da Storie Italiane, la trasmissione su Rai1 con Eleonora Daniele. «Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente - ha poi raccontato l'ex del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco - Non sapevo tante altre cose, come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l'unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. A me è sempre sembrata una persona normale».

La relazione tra i due «è durata tre anni - ricorda -. Non c'erano sentimenti abbastanza profondi da portarci ad approfondire di più la vita dell'altro probabilmente, da parte mia e da parte sua. Non ho conosciuto famiglia e amici. Mi ha raccontato largamente del fatto che fosse stato indagato: ha detto quello che ha detto ai giornali, niente di più. Non mi ha mai raccontato di un amore non corrisposto né di un'ossessione giovanile. Violento? No. Ho il ricordo di una persona con cui sono stata senza troppi problemi, non ce ne sono stati di nessun tipo».

«Di Chiara (Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione aa Garlasco, ndr) – precisa poi – non mi ha mai parlato e non sapevo niente di suoi traumi». I due non si sono più sentiti «e ora non vorrei perché non è più una persona che fa parte della mia vita - ha concluso - Ci siamo lasciati perché le nostre strade erano diverse, io volevo qualcosa di più serio, lui no. Si andava un po' più nel profondo e poi ci si perdeva. Mi trovavo bene e mi trattava bene, era una persona simpatica con cui si poteva anche parlare in modo interessante. Ero innamorata e ho sofferto nella separazione come succede in milioni di altri casi"», la conclusione.

(Unioneonline)

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