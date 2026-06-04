Un bambino di 8 anni, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Olbia all'Ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova nel più breve tempo possibile, è stato trasportato d'urgenza su un Gulfstream G650 dell'Aeronautica militare.

Il volo sanitario, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della prefettura di Sassari alla Sala situazioni di vertice del Comando Squadra aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Il G650 ha raggiunto l'aeroporto di Olbia, dove il bambino, proveniente dal Giovanni Paolo II, è stato subito imbarcato insieme ad un accompagnatore e ad un'equipe medica. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Genova, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il "Gaslini” per il ricovero.

(Unioneonline)

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