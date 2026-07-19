Il quinto Biker night dei Legionaries è stato un successo. La manifestazione si è svolta sabato sera nella suggestiva cornice di Porto Frailis, con epicentro il locale Acquachiara.

Un evento che, per la prima volta, ha fatto tappa in Ogliastra, richiamando appassionati e appartenenti al mondo dei motorcycle club da diverse regioni d’Italia.

All’appuntamento annuale organizzato dai Legionari della 30esima Legione Sardegna, insieme ai rappresentanti della Legion 32 Puglia, al club Lemc Five O, I Loyal Rebels e ai gruppi provenienti dalla Gallura, e al motoclub la Maddalena oltre alla presenza immancabile del Chapter Harley-Davidson 4 Mori Sardegna.

Una serata all’insegna della passione per le due ruote, della condivisione e soprattutto della legalità, valori fondanti del mondo Law Enforcement Motorcycle Club, realtà composta da appartenenti ed ex esponenti delle forze dell’ordine, oltre che da simpatizzanti. Attualmente, il club conta 34 Legioni distribuite su tutto il territorio nazionale, a testimonianza di una realtà in crescita che unisce passione, valori e identità.

Un evento riuscito, che ha trasformato Arbatax in un punto di incontro per biker e appassionati, tra il rombo dei motori e il senso profondo di comunità. «Per noi è stato un evento importante e siamo felici di averlo celebrato per la prima volta in Ogliastra», hanno detto gli organizzatori.

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