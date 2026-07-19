È uno dei momenti più sentiti in attesa della Faradda del 14 agosto a Sassari. Quando, come è successo ieri, il Gremio dei Massai porta il proprio candeliere a Casa Serena e lo fa “ballare” davanti agli ospiti della struttura comunale.

Una tradizione rinnovata anche quest’anno ma non come un inciso estemporaneo. Perché negli ultimi mesi gli stessi gremianti hanno promosso un laboratorio all’interno della Casa in cui si è insegnato ad allestire il candeliere con la preparazione dei “bora bora”.

Ma anche la bandiera rappresenta il frutto di questo lavoro e, tra l’altro, quest’anno a ricoprire il ruolo di obriere è stata una donna. Una sinergia, quella tra Massai e Casa Serena, che si ripete sotto il segno della solidarietà, e anche della fede, perché il Gremio ha avuto modo di condurre in visita, in altre occasioni, la propria Madonnina.

Portando in via Pasubio l’elemento imprescindibile della Discesa dei Candelieri, quello religioso legato alla devozione mariana. Presente ieri all’iniziativa anche la neo assessora alle Politiche, servizi di coesione sociale e Pari opportunità Tania Decortes.

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