Dopo i ritardi registratisi lo scorso sabato sera all’aeroporto di Cagliari, nuovi disagi per i passeggeri in partenza o in arrivo in Sardegna, il tutto mentre la continuità territoriale e il sistema di gestione delle rotte resta al centro dello scontro politico.

Tra i casi segnalati dai viaggiatori, quello di un volo Ryanair diretto da Alghero a Bratislava e programmato per domenica alle 8 del mattino, ma posticipato senza preavviso di circa dieci ore e che è poi decollato solo intorno alle 18.

Ritardi anche lunedì sera per un volo Aeroitalia in partenza da Roma e diretto anche in questo caso ad Alghero, con il decollo previsto per le 17.20, ma spostato alle 19.45, con grande disappunto e lamentele da parte dei viaggiatori.

