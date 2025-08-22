Auto della polizia stradale colpita qualche ora fa da un camion, all’altezza di Muros, mentre si era fermata per soccorrere un’auto che aveva bucato.

La vettura, che si era messa in protezione dell’altra automobile, è stata strisciata dal mezzo pesante che ha causato pesanti danni alla pattuglia. Un’agente è rimasta leggermente ferita e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nessuna denuncia per l’autista del camion.

