Un bagnante è stato soccorso questa sera a Solanas (frazione turistica di Sinnai) dai vigili del fuoco dopo essere scivolato negli scogli, procuratosi qualche lesione.

L'uomo non è riuscito a risalire la roccia tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno raggiunto, recuperandolo. Non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche una ambulanza del 118 in previsione di un eventuale trasferimento del ferito in ospedale.

