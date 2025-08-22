Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, patrona dell’omonima borgata di Pula. Gli appuntamenti religiosi e civili, organizzati in collaborazione con la parrocchia, il comitato e l’associazione Vivi Pula andranno avanti sino a domenica.

I riti religiosi prevedono domani alle 18,30 la messa in parrocchia, e a seguire la processione della santa alla volta della chiesetta di Boeria. Domenica, dopo la messa delle 18,30 nella chiesa di Boeria, la processione compirà il percorso inverso per riportare la patrona nel cuore della borgata. I festeggiamenti civili prevedono oggi alle 20 lo spettacolo teatrale con i bambini della 3^ A della scuola primaria di Santa Margherita, e alle 21 la sagra della vitella, con lo spettacolo musicale di Elena Cicu, e a seguire si balla con dj Krys.

© Riproduzione riservata