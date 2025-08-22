Non solo carenza di medici di base, la città resta pure senza pediatra.

Circa 700 bambini a Porto Torres sono rimasti privi di copertura sanitaria, per usufruire di assistenza dovranno spostarsi negli altri comuni.

Un annuncio al Poliambulatorio asl Andriolu, arrivato secondo molti utenti in ritardo, comunica che la dottoressa Maria Carla Ponti ha terminato il suo incarico. Al suo posto per ora non ci sarà nessun sostituto.

«Buongiorno in data odierna (21 agosto), la Asl mi ha comunicato che purtroppo nessun pediatra mi sostituirà. Pertanto è stata suggerita l’iscrizione con pediatri fuori ambito», è il messaggio della dottoressa Ponti. Che aggiunge: «Si raccomanda la celere iscrizione soprattutto per i piccoli sotto i due anni».

La comunicazione ha fatto scatenare l’ira dei genitori. «Una vergogna sotto ogni fronte, dobbiamo ribellarci», è la risposta delle mamme, costrette ad affrontare viaggi e disagi per godere dei servizi fuori sede per i propri figli.

La Asl di Sassari a luglio per sostituire la pediatra Ponti aveva pubblicato una manifestazione di interesse per un incarico provvisorio, purtroppo andata deserta: continuerà a cercare altri pediatri che possano accettare l’incarico vacante, ma nel frattempo invita la popolazione a scegliere un pediatra tra quelli che hanno ancora disponibilità e si sono resi disponibili ad accettare anche pazienti “fuori ambito”. Potranno rivolgersi all’ambito 6 nell’ambulatorio di Sassari, numero 8 quello di Castelsardo, il 9 a Ossi, il 10 a Chiaramonti, Sedini e Marts, oppure al distretto 11 a Osilo, Sennori e Sorso.

L'iscrizione dei pazienti fuori ambito non è automatica, ma subordinata all'accettazione del pediatra tramite la compilazione di un apposito modulo. Una volta firmato, il modulo dovrà essere inviato dal genitore del paziente, insieme al proprio documento di identità e a quello del minore, all'indirizzo email: sceltapediatra.sausassari@aslsassari.it, oppure consegnato personalmente presso gli uffici territoriali di scelta e revoca del medico.

