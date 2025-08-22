Dieci incendi in poche ore nell’Isola: boschi e campagne in cenere a Orgosolo, Muravera e Villa VerdeGiornata di relativa tregua rispetto ad altre, ma i roghi non si arrestano mai: quattro elicotteri in volo
Anche in quelle che sono giornate di relativa tregua rispetto all’inferno vissuto in altri momenti, non si arrestano mai gli incendi nell’Isola.
Dieci quelli scoppiati oggi sul territorio regionale, con elicotteri intervenuti a Orgosolo, Muravera e Villa Verde.
A Orgosolo il rogo è scoppiato il località Su Pessiche, sul posto un mezzo aereo partito dalla base di Farcana, tre squadre di Forestas e una dei vigili del fuoco di Nuoro.
Nelle campagne di Muravera, località Monti Antoni Peppi, è intervenuto un elicottero partito dalla base di Villasalto, coadiuvato da tre squadre di Forestas, una di vigili del fuoco di San Vito e una di volontari delle Protezione Civile.
Boschi in cenere invece a Su Ponti, Villa Verde, dove sono stati necessari due elicotteri, partiti da Fenosu, per domare le fiamme. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Ales e quattro di Forestas.
(Unioneonline)