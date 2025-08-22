Prima la festa in spiaggia poi i rifiuti lasciati sul posto come se fosse una discarica. Protagonisti alcuni ragazzini che hanno scelto l'arenile delle Acque Dolci, a Porto Torres, per festeggiare il compleanno di un amico, un luogo ideale se non fosse per il comportamento incivile seguito al divertimento.

«Erano ragazzi intorno ai 13 anni, che finita la festa – racconta una testimone – hanno lasciato in spiaggia residui di cibo e cartone. Alla richiesta di raccogliere tutto — inclusi i pezzi di pizza lasciati in giro — hanno risposto di aver già sistemato». Sull'arenile anche un asciugamano. «Ci hanno anche tenuto a precisare che non fosse il loro». In seguito si sono allontanati in bicicletta, senza curarsi di quanto accaduto.

Le spiagge e le aree lungo il perimetro dei litorali sono spesso prese di mira dai nemici dell'ambiente. Rifiuti di ogni genere sono stati rinvenuti anche nella spiaggia La Farrizza, cumuli di sacchetti di immondizia sulla sabbia a pochi passa dalla battigia.

