Inizia con i disagi l’estate per chi viaggia in aereo da e verso l’aeroporto di Cagliari. In serata si sono registrati pesanti ritardi su tutti i collegamenti, proprio mentre il Mario Mameli entra nel pieno della stagione turistica.

Il Ryanair da Budapest era atteso alle 19,40, ha toccato terra solo dopo le 21. Di un’ora il ritardo accumulato da volo Ita in arrivo da Fiumicino come per il Ryanair decollato da Londra. Non arriverà prima delle 22 il collegamento della compagnia irlandese da Goteborg, che doveva essere a Cagliari per le 20,40. Slitta anche l'0atterraggio del Ryanair da Bergamo, così come il Neos da Verona, in ritardo di circa un’ora.

Con effetto domino, dovranno attendere anche i passeggeri in partenza che avrebbero dovuto utilizzare quegli aeromobili per raggiungere le ultime destinazioni della sera.

(Unioneonline/E.Fr.)

