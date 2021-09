Prosegue senza particolari intoppi la campagna vaccinale in Sardegna.

Il prossimo fine settimana ci saranno tre iniziative organizzate dall'Ats a Cagliari, Sassari, Carbonia e Orosei. A Cagliari sabato 18, dalle 18 alle 23, in piazza Garibaldi (settimanalmente teatro delle proteste dei no vax) ci saranno un camper con tre postazioni per l'accettazione e cinque per l'anamnesi dedicati a chi vorrà vaccinarsi senza necessità di prenotazione.

Venerdì 17 a Sassari ci sarà invece il recupero dell'Open day saltato il 10 settembre a causa del maltempo. L’orario sarà sempre dalle 16 alle 22.

Domenica 19 settembre Open day anche a Carbonia: tutti i cittadini dai 12 anni in su potranno vaccinarsi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, senza prenotazione al centro vaccinale di via Balilla. Open day infine all'hub vaccinale di Orosei: giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18, chi lo vorrà – senza prenotazione o limiti di età – potrà ottenere una dose di Pfizer.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata