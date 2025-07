Ben 21 incendi in Sardegna nell’ennesima giornata di fuoco di questa estate infernale. Elicotteri in volo in sei località, quasi tutte nel settore meridionale dell’Isola, con tre roghi ancora in corso, in particolare a Serramanna dove è stata gravemente danneggiata un’azienda agricola e sono morti diversi animali. A Giba, invece, è stata salvata una lepre.

A Siurgus Donigala un mezzo aereo partito da Villasalto, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Nucleo GAUF di Cagliari. In cenere un etto di macchia mediterranea.

Due i mezzi aerei, tra cui un SuperPuma, intervenuti nelle campagne di Nuraminis, località Monte Matta Murroni, dove le fiamme hanno percorso 100 ettari tra macchia mediterranea, oliveti e terreni incolti. A coordinare le operazioni di spegnimento il personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova. Minacciate anche un'area di servizio e una linea aerea Terna di Alta Tensione.

Sei ettari in fumo nelle campagne di Maracalagonis, località Riu de Staini, dove le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di San Cosimo.

Incendio anche a Sestu, località Is Cannisonis, dove è stato richiesto l’intervento di un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Un elicottero anche a Serramanna, nei pressi della linea ferroviaria, con danni a un’azienda agricola e la morte di diversi suini. Qui è intervenuto un elicottero da Pula. Infine, a Bortigiadas, dove è intervenuto un elicottero partito dalla base di Limbara e le fiamme stanno colpendo un bosco nel pressi del lago Doria.

In corso le operazioni di spegnimento di un ulteriore incendio boschivo, nelle campagne di Perfugas in località Vallenieddes. Le fiamme interessano una superficie nelle vicinanze del lago di Castel Doria, a Ovest della borgata di Ponti Ezzu.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata