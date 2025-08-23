Scontro auto moto sull’Orientale, all’altezza di Genna Silana, nel territorio di Urzulei. Un motociclista pugliese di 21 anni è rimasto ferito nell’impatto che il suo mezzo ha avuto con una Renault Clio condotta da un uomo di Urzulei.

Il centauro è stato soccorso dal personale del 118, con l’elicottero dell’Areus che l’ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono rassicuranti. Illeso il conducente dell’utilitaria. Sul posto, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi di legge.

