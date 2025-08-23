Un bimbo di nemmeno due mesi, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d'urgenza da Alghero a Roma a bordo di un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino.

Si tratta del secondo intervento dalla Sardegna dopo quello di ieri, quando lo stesso velivolo aveva trasportato un neonato di 12 giorni da Cagliari a Milano.

L'intervento di oggi ha consentito al piccolo, ricoverato presso l'AOU Sassari, di poter raggiungere in breve tempo l'ospedale romano Bambino Gesù, per ricevere cure specialistiche specifiche e necessarie al suo caso.

Il volo - sottolinea l'Aeronautica Militare - , come da prassi, è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, dopo la richiesta della Prefettura di Sassari. Partito da Ciampino, sede del 31° Stormo, il G-650 ha raggiunto l'aeroporto di Alghero dove ha imbarcato il bambino, accompagnato dai suoi genitori e da un'equipe medica per l'assistenza in volo, decollando quindi subito dopo alla volta di Roma.

Giunti a Ciampino, il bimbo è stato affidato al personale sanitario che lo attendeva in ambulanza, per il successivo ricovero.

