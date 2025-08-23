Si immergeva quotidianamente in quel tratto di mare che conosceva come le sue tasche. E lì è morto questa mattina Vittorio Pilloni, sub esperto di 84 anni, durante una sessione di pesca in apnea nelle acque di Capo Sant’Elia, in quei fondali di cui aveva esplorato ogni anfratto.

Si era immerso come faceva praticamente ogni giorno, ma non è più riemerso. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando alcune persone non vedendolo tornare a galla dopo diversi minuti hanno chiamato la sala operativa della Guardia Costiera.

Di qui un primo intervento della polizia locale presente in zona, poi le operazioni sono state affidate alla Guardia Costiera, giunta sul posto con una motovedetta e un gommone dei sommozzatori. In ausilio anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco.

L'uomo è stato ritrovato senza vita sul fondale, probabilmente stroncato da un malore, a poca distanza dalla costa. Dopo la constatazione del decesso e il riconoscimento la salma è stata affidata ai familiari.

(Unioneonline)

