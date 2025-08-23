Politica internazionale, intelligenza artificiale, social, comunicazione, nuove tecnologie e tanti altri temi sono stati toccati nelle tre edizioni di Asterischi, Festival delle idee e dei dettagli, a Carloforte, organizzato dal Comune.

La prima serata di Asterischi 2025 è andata in scena ieri, a dialogare sul palco di piazza Repubblica Lorenzo Pregliasco e Barbara Serra, giornalista internazionale. Ottimo riscontro di pubblico per questa idea di festival in un’isola, Carloforte, che si mette in ascolto su temi di respiro globale.

Questa sera Asterischi continua: alle 19,30 in piazza Repubblica, dialogheranno Francesca Schianchi e Gianfranco Pasquino mentre domani sempre alle 19,30 Alessandro Aresu dialoga con Paolo Bricco, giornalista e storico dell’economia, sul posto dell'Italia nel mondo attravers la storia e la struttura produttiva italiana.

