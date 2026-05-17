Turismo verso la prova dell’estate, con la Sardegna fra le mete più attrattive fra i vacanzieri occidentali che, complice la crisi nel Golfo persico, puntano verso destinazioni più vicine e sicure.

Il numero di stanze fino a ora già riservate sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma gli albergatori temono le cancellazioni dell'ultimo minuto.

L’incognita più grande riguarda poi il caro trasporti: prezzi eccessivi di voli e traghetti potrebbero dirottare i turisti verso destinazioni più economiche, come Spagna e Grecia.

Le associazioni di categoria fanno anche un appello a Governo e Regione: investire in una diversificazione reale dell’offerta turistica, valorizzando le molteplici vocazioni dell’Isola per costruire un modello più equilibrato, meno soggetto alla stagionalità e più resistente agli choc esterni.

L’articolo completo, con ulteriori servizi e approfondimenti, su L’Unione Sarda in edicola e sull’app L’Unione Digital

© Riproduzione riservata