Turismo, Sardegna alla prova dell’estate: «Il caro-prezzi è un’incognita»Salgono le prenotazioni, ma gli operatori temono le cancellazioni dell’ultimo minuto verso destinazioni più economiche: «I trasporti rischiano di penalizzarci»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Turismo verso la prova dell’estate, con la Sardegna fra le mete più attrattive fra i vacanzieri occidentali che, complice la crisi nel Golfo persico, puntano verso destinazioni più vicine e sicure.
Il numero di stanze fino a ora già riservate sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma gli albergatori temono le cancellazioni dell'ultimo minuto.
L’incognita più grande riguarda poi il caro trasporti: prezzi eccessivi di voli e traghetti potrebbero dirottare i turisti verso destinazioni più economiche, come Spagna e Grecia.
Le associazioni di categoria fanno anche un appello a Governo e Regione: investire in una diversificazione reale dell’offerta turistica, valorizzando le molteplici vocazioni dell’Isola per costruire un modello più equilibrato, meno soggetto alla stagionalità e più resistente agli choc esterni.
L’articolo completo, con ulteriori servizi e approfondimenti, su L’Unione Sarda in edicola e sull’app L’Unione Digital