Cantieri aperti, lunedì 18 maggio, nel quartiere Serra Li Pozzi, a Porto Torres, dove sono previsti i lavori di sostituzione di condotte idriche della rete idrica comunale da parte di Abbanoa. Gli interventi comporteranno la realizzazione di scavi da operarsi sulle carreggiate delle rispettive strade del rione. A tal proposito, è stata emessa l’ordinanza che dispone un provvedimento temporaneo sulla circolazione per interdire il transito e la sosta veicolare in corrispondenza del cantiere mobile nei tratti stradali delle vie di volta in volta sottoposte ad intervento. I lavori riguarderanno: via dei Corbezzoli, via dei Ginepri, via dell’Alloro, via delle Ginestre, vie del Melo, via del Lentischio, via dell’Asfodelo, via del Mirto, via delle Mimose, via del Cisto, via del Noce, via degli Olivi (e traverse di via dell’Asfodelo e via dei Corbezzoli). La tempistica dei lavori sarà di circa 7 mesi, con orario nella fascia lavorativa dalle 7 alle 18, con divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, con possibilità di deroga qualora la circolazione dei veicoli risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all'intervento in atto. Divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia oraria 0/24 e limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto in avvicinamento al cantiere.

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