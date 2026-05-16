I giudici del Tar hanno respinto il ricorso presentato da Emiliano Piroddi, candidato per la lista Ilbono Impegno Comune. Il 9 maggio la commissione elettorale di Lanusei aveva disposto la ricusazione della candidatura per via di alcune irregolarità nella presentazione.

I giudici hanno ritenuto corretta la decisione della Commissione elettorale perché i fogli con le firme dei sottoscrittori non erano materialmente collegati ai documenti contenenti simbolo e candidati, secondo i giudici quindi non vi era certezza documentale che chi firmava avesse piena consapevolezza della lista che stava sostenendo.

Ora Emiliano Piroddi, segretario cittadino del Pd di Urzulei, ha tempo fino a martedì per presentare appello al Consiglio di Stato contro la decisione. Il problema è tecnico, viene contestata l’unità documentale e il candidato ora dovrà valutare il da farsi.

Quindi solo nei prossimi giorni si saprà se il sindaco uscente Giampietro Murru avrà un avversario alle urne. Piroddi è assistito dagli avvocati Rosanna Patta e Sergio Segneri, Giampietro Murru, candidato della lista Ilbono Insieme, dall’avvocato Matteo Stochino.

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