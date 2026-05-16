Cinquanta quintali di mitili e fiumi di vermentino, Sa Festa Manna de mesu Maju celebra la Sagra delle cozze, offerte  gratuitamente dal Comitato dei festeggiamenti di San Simplicio.

Nel parco urbano Fausto Noce, tutti in attesa di rinnovare il rito popolare che da settant’anni mette in fila migliaia di persone per degustare le cozze coltivate nel Golfo di Olbia, prodotto identitario della città. Un centinaio i volontari impegnati nella preparazione della Sagra che prevede di servire circa ventimila porzioni.

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