Si è concluso il corso di frutticoltura promosso e finanziato dal Comune di Sarroch e organizzato da Istrù Formazione e Sviluppo. Un percorso durato sei mesi che ha coinvolto 25 cittadini in 47 ore di attività teoriche e pratiche dedicate alla cura degli alberi da frutto.

L’iniziativa, rivolta agli appassionati e a chi desiderava approfondire le tecniche agricole tradizionali, ha affrontato temi legati alla potatura, agli innesti e alla gestione delle diverse fasi colturali. Durante il corso i partecipanti hanno acquisito competenze utili per migliorare la produttività delle piante e prolungarne la vitalità.

«Con la conclusione di questo corso realizziamo un altro tassello importante del programma dell’amministrazione», spiega Gabriella Orrù, consigliera delegata alle Attività produttive del Comune. «L’obiettivo era offrire ai cittadini l’opportunità di avvicinarsi o approfondire conoscenze legate alla potatura e all’innesto, valorizzando al tempo stesso il legame con il territorio e con il patrimonio agricolo della nostra comunità».

L’ultimo appuntamento del percorso formativo, guidato da Giovanni Bandino, è stato dedicato all’assaggio degli oli extravergini di oliva e ai primi elementi di analisi sensoriale. Un momento conclusivo particolarmente apprezzato dai partecipanti, che hanno potuto approfondire le caratteristiche aromatiche dell’olio, imparando a riconoscerne qualità e principali difetti.

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