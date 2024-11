C’era l’assessora al Turismo Claudia Giagoni, a rappresentare Arzachena a Milano il 27 novembre scorso, al terzo incontro dell’anno del Network G20 Spiagge, del quale il comune smeraldino fa parte come unica località sarda insieme ad Alghero.

«Facciamo squadra e continuiamo a investire energie affinché il Governo riconosca la Status di Comunità Marina alle località del G20 Spiagge, convinti che sia la strada giusta per garantire un salto di qualità nella gestione dei nostri territori caratterizzati da intensi flussi turistici stagionali», ha affermato l’assessora Giagoni. «Ci sono molte novità in arrivo, tra cui incontri itineranti nelle destinazioni del G20 grazie a cui approfondire temi specifici che ci accomunano e tenere alta l’attenzione su questo gruppo di lavoro. Maggiore è la coesione tra i Comuni, maggiore è l’incisività e la pressione che possiamo esercitare sul Governo affinché accolga le nostre istanze. Il turismo balneare e il nostro ruolo nel PIL nazionale sono una risorsa fondamentale per il Paese».

I sindaci del G20 intendono contribuire attivamente a politiche integrate che riconoscano il turismo balneare come una risorsa fondamentale per l’Italia. I comuni del G20 da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

