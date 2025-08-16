Sono 19 gli incendi divampati oggi sul territorio della Sardegna, due dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Cinque ettari di pascolo sono andati a fuoco nel territorio di Samugheo, in località Funtana Gutturu e Proccaggiu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Samugheo, coadiuvati dal personale del GAUF CFVA di Oristano e di quello a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Fenosu.

Sul posto è intervenuta una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Samugheo - Pranu Frocchidos, i barracelli di Samugheo e una squadra dei vigili del fuoco di Oristano.

Operazioni di spegnimento ancora in corso a Bortigali, località Su Pedrosu, dove le fiamme stanno interessando terreni agricoli. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer e di quello a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Anela. Sul posto stanno intervenendo due squadre dell'Agenzia Forestas del cantiere di Borore - Vivaio Macomer e del cantiere Bolotana - Bardosu, più una squadra dei vigili del fuoco di Macomer.

