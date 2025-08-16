Fiamme a Samugheo e Bortigali, elicotteri in voloA fuoco terreni agricoli e cinque ettari di pascolo
Sono 19 gli incendi divampati oggi sul territorio della Sardegna, due dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.
Cinque ettari di pascolo sono andati a fuoco nel territorio di Samugheo, in località Funtana Gutturu e Proccaggiu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Samugheo, coadiuvati dal personale del GAUF CFVA di Oristano e di quello a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Fenosu.
Sul posto è intervenuta una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Samugheo - Pranu Frocchidos, i barracelli di Samugheo e una squadra dei vigili del fuoco di Oristano.
Operazioni di spegnimento ancora in corso a Bortigali, località Su Pedrosu, dove le fiamme stanno interessando terreni agricoli. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer e di quello a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Anela. Sul posto stanno intervenendo due squadre dell'Agenzia Forestas del cantiere di Borore - Vivaio Macomer e del cantiere Bolotana - Bardosu, più una squadra dei vigili del fuoco di Macomer.
(Unioneonline)