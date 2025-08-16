Incidente sulla provinciale per Budoni: automobilista punto da una vespa si schianta contro un muroL'impatto è stato violento e l’uomo ha riportato gravi lesioni
Punto da un insetto, finisce contro un palo dell’illuminazione pubblica e poi si schianta contro un albero.
Grave incidente sulla provinciale 24, nel territorio di Budoni, dove un automobilista mentre percorreva la strada, dopo essere stato punto da una vespa, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo e poi contro un muro.
L'impatto è stato violento e il conducente ha riportato lesioni gravi.
Sul posto un’équipe di infermieri del 118 che, dopo avergli praticato l'adrenalina, ha chiesto l’intervento dell'elisoccorso Areus per il trasporto all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.